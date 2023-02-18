Dominik Livakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Livakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Livakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Livakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Livakovic 9 Ocak 1995 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Livaković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Livakovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Dominik Livakovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 31 Ağu 2015 tarihinde katılmıştır. Dominik Livakovic'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dominik Livakovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dominiklivakovic40/

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Dominik Livakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Livakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dominik Livakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Livakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında NK Zadar U17

1 Temmuz 2012 yılında NK Zagreb U19

30 Ağu 2012 yılında NK Zagreb

31 Ağu 2015 yılında Dinamo Zagreb

1 Eylül 2015 yılında NK Zagreb

30 Haziran 2016 yılında Dinamo Zagreb

Dominik Livakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Livakovic şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominik Livakovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Zadar (2007-2012)

Hırvatistan takımında 1 numaralı formasıyla 11 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 21 numaralı formasıyla 17 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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