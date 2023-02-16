Dominik Martinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Martinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Martinovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik Martinovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominik Martinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Martinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Martinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Martinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Martinovic 25 Mart 1997 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya,Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Martinovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. Dominik Martinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dominik Martinovic'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Martinovicboyu ve yaşı kaç

Dominik Martinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Martinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Dominik Martinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Martinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2013 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2014 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2016 yılında RB Leipzig II

2 Ocak 2018 yılında Wehen Wiesbaden

1 Ocak 2019 yılında Sonnenhof-Gr.

27 Temmuz 2020 yılında Waldh. Mannheim

Dominik Martinovic kimdir

Dominik Martinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Martinovic şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfB Stuttgart (-2013), FC Bayern München (2013-2016)

Dominik Martinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U15 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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Dominik Martinovic nereli

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