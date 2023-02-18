Dominik Mihaljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Mihaljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Mihaljevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik Mihaljevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominik Mihaljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Mihaljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Mihaljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Mihaljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Mihaljevic 27 Ağu 1994 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Mihaljević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Mihaljevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lykholat Mykola yapmaktadır. Dominik Mihaljevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Mihaljevic'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Mihaljevicboyu ve yaşı kaç

Dominik Mihaljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Mihaljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Dominik Mihaljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Mihaljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2008 yılında Spansko

29 Ocak 2010 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2011 yılında Lokomotiva U19

20 Şubat 2013 yılında Spansko

2 Ağu 2013 yılında NK Rudes

4 Ağu 2014 yılında HNK Gorica

20 Temmuz 2015 yılında NK Osijek

5 Şubat 2016 yılında NK Istra

12 Ağu 2016 yılında NK Lucko

13 Şubat 2017 yılında NK Dugopolje

15 Şubat 2018 yılında NK Lucko

14 Eylül 2018 yılında NK Jarun

4 Mart 2019 yılında ND Ilirija

1 Temmuz 2019 yılında Tabor Sezana

22 Şubat 2022 yılında FK Minaj

14 Nisan 2022 yılında NK Jarun

30 Haziran 2022 yılında FK Minaj

31 Ağu 2022 yılında NK Vukovar 1991

Dominik Mihaljevic kimdir

Dominik Mihaljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Mihaljevic şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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Dominik Mihaljevic nereli

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