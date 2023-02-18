Dominik Mulac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Mulac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Mulac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Mulac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Mulac 3 Şubat 1999 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Mulac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KIN Partners yapmaktadır. Dominik Mulac, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 9 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Dominik Mulac'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Mulac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Mulac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Mulac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Mulac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka U19

14 Ağu 2018 yılında Ciserano

9 Ağu 2019 yılında NK Orijent 1919

Dominik Mulac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Mulac şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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