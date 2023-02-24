Dominik Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik Nagy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominik Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Nagy 8 Mayıs 1995 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Nagy Dominik Adrián şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Nagy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominik Nagy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dominik Nagy'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dominik Nagy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ngydominik/

Dominik Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Nagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dominik Nagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Pécsi MFC U17

1 Ocak 2011 yılında Pécsi MFC U19

1 Temmuz 2012 yılında Pécsi MFC

29 Ocak 2013 yılında Kozármisleny

30 Haziran 2013 yılında Pécsi MFC

31 Temmuz 2013 yılında Ferencváros

7 Ocak 2017 yılında Legia Varşova

1 Şubat 2018 yılında Ferencváros

30 Haziran 2018 yılında Legia Varşova

14 Ocak 2020 yılında Panathinaikos

30 Haziran 2020 yılında Legia Varşova

6 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2021 yılında Honvéd

24 Ocak 2023 yılında Mezőkövesd

Dominik Nagy kimdir

Dominik Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Nagy şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bólyi SE, Pécsi VSK

Dominik Nagy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 18 numaralı formasıyla 15 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Macaristan U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dominik Nagy nereli

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