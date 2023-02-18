Dominik Pavlek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Pavlek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Pavlek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Pavlek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Pavlek 2 Ağu 2000 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Pavlek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOALINONE yapmaktadır. Dominik Pavlek, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Pavlek'nin NK Rudes ile sözleşmesi 15 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dominik Pavlek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Pavlek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Pavlek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Pavlek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2014 yılında NK Sesvete Jgd

28 Ağu 2015 yılında Tekstil Ravnice

25 Ağu 2017 yılında NK Trnje Zagreb

8 Temmuz 2021 yılında NK Rudes

Dominik Pavlek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Pavlek şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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