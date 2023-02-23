Dominik Pila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Pila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Pila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Pila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Pila 6 Mayıs 2001 tarihinde Świdnica şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Piła şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Pila Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOLSPORT yapmaktadır. Dominik Pila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Pila'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dominik Pila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Pila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Pila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Pila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Chrobry Glogow

1 Temmuz 2022 yılında Lechia Gdansk

Dominik Pila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Pila şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominik Pila Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gryf Świdnica, Polonia-Stal Świdnica, Chrobry Głogów

Polonya U20 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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