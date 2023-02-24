Dominik Pinter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Pinter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Pinter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Pinter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Pinter 12 Haziran 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Pinter Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominik Pinter, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Pinter'nin Soroksár SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Pinter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Pinter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dominik Pinter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Pinter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Honvéd U17

1 Ocak 2012 yılında Honvéd U19

12 Ağustos 2013 yılında Ferencváros II

12 Ağustos 2014 yılında Soroksár

31 Aralık 2014 yılında Ferencváros II

5 Şubat 2015 yılında Diósdi TC

29 Temmuz 2016 yılında SZTK

27 Temmuz 2017 yılında Monor SE

27 Ocak 2021 yılında Budaörs

1 Temmuz 2022 yılında Soroksár

Dominik Pinter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Pinter şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Erdi VSE, Goldball FC (-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.