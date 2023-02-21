Dominik Plestil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Plestil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Plestil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik Plestil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominik Plestil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Plestil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Plestil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Plestil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Plestil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Plestil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Plestil 9 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Pleštil şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Plestil Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Dominik Plestil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dominik Plestil'nin FK Teplice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Plestil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Plestil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Dominik Plestil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Plestil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Jablonec

15 Şubat 2023 yılında Teplice

30 Haziran 2023 yılında Jablonec

Dominik Plestil kimdir

Dominik Plestil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Plestil şuan FK Teplice takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Slovan Liberec (2006 - 2008)
FK Jablonec (2008 - 2017)

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Dominik Plestil nereli

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