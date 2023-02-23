Dominik Polap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Polap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Polap adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Polap Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Polap 20 Aralık 1999 tarihinde Mikołów şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Połap şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Polap Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 18 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Dominik Polap'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Polap Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Polap isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Polap Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Polap futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında GKS Tychy II

18 Temmuz 2018 yılında GKS Tychy

Dominik Polap Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Polap şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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