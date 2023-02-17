Dominik Prokop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Prokop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Prokop kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik Prokop ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominik Prokop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Prokop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Prokop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Prokop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Prokop 2 Haziran 1997 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Prokop Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PD SportManagement yapmaktadır. Dominik Prokop, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dominik Prokop'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Prokop Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dprokop16/

Dominik Prokopboyu ve yaşı kaç

Dominik Prokop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Prokop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dominik Prokop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Prokop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2011 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Austria U16

31 Ocak 2013 yılında A. Vienna Res.

1 Ocak 2016 yılında Austria Wien

1 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

11 Aralık 2020 yılında Wehen Wiesbaden

31 Ağu 2022 yılında HNK Gorica

6 Şubat 2023 yılında TSV Hartberg

30 Haziran 2023 yılında HNK Gorica

Dominik Prokop kimdir

Dominik Prokop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Prokop şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Team Wiener Linien (2004-)

Dominik Prokop Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 21 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dominik Prokop nereli

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