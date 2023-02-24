Dominik Radic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Radic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Radic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Radic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Radic 26 Temmuz 1996 tarihinde Hannover şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Radić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Radic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominik Radic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Radic'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Radic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Radic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Radic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Radic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2011 yılında Lokomotiva Jgd

12 Ağustos 2011 yılında C. Sesvete U17

10 Ağustos 2012 yılında HASK ZG U17

9 Ağustos 2013 yılında NK Inter Z. U19

12 Ocak 2015 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2016 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2017 yılında Rudar Velenje

4 Ağustos 2020 yılında Sigma Olomouc

8 Temmuz 2021 yılında SKF Sered

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2022 yılında Siroki Brijeg

Dominik Radic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Radic şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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