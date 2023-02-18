Dominik Resetar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Resetar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Resetar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Resetar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Resetar 27 Mayıs 2000 tarihinde Zabok şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Rešetar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Resetar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Dominik Resetar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Resetar'nin NK Rudes ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dominik Resetar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dominikresetar/

Dominik Resetar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Resetar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Resetar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Resetar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2012 yılında NK Bistra

14 Ağu 2014 yılında I. Zapresic Jgd

1 Temmuz 2015 yılında I. Zapresic U17

1 Temmuz 2017 yılında NK Inter Z. U19

20 Ağu 2018 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb II

12 Şubat 2020 yılında Kansas City II

31 Ağu 2021 yılında Inter Zapresic

12 Ağu 2022 yılında NK Rudes

Dominik Resetar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Resetar şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dominik Resetar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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