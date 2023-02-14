Dominik Schmid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Schmid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Schmid kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik Schmid ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominik Schmid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Schmid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominik Schmid

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Schmid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Schmid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Schmid 10 Mart 1998 tarihinde Rheinfelden AG şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dominik Robin Schmid şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Schmid Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESHA yapmaktadır. Dominik Schmid, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 7 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Dominik Schmid'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dominik Schmid Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dominikschmid31/

Dominik Schmidboyu ve yaşı kaç

Dominik Schmid Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dominik Schmid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dominik Schmid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Schmid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2015 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2016 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel

15 Ocak 2018 yılında Lausanne-Sport

14 Ocak 2019 yılında FC Basel

15 Ocak 2019 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2020 yılında FC Basel

7 Ağu 2020 yılında Grasshoppers

Dominik Schmid kimdir

Dominik Schmid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Schmid şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Kaiseraugst, FC Basel (2009-2017)

Dominik Schmid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 19 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 8 numaralı formasıyla 30 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 10 numaralı formasıyla 27 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dominik Schmid nereli

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