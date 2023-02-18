Dominik Simcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Simcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Simcic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik Simcic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominik Simcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Simcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Simcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Simcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Simcic 7 Mart 2003 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Simčić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Simcic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominik Simcic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Simcic'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dominik Simcicboyu ve yaşı kaç

Dominik Simcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Simcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Dominik Simcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Simcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2014 yılında HNK Rijeka Jgd

1 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2020 yılında HNK Rijeka U19

1 Temmuz 2022 yılında HNK Rijeka

Dominik Simcic kimdir

Dominik Simcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Simcic şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Dominik Simcic nereli

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