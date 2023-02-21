Dominik Simersky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Simersky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Simersky kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik Simersky ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominik Simersky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Simersky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Simersky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Simersky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Simersky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Simersky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Simersky 29 Eylül 1992 tarihinde Otrokovice şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Simerský şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Simersky Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM-M yapmaktadır. Dominik Simersky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Dominik Simersky'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Simersky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Simersky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Dominik Simersky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Simersky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2010 yılında Zbrojovka Brno

1 Ocak 2012 yılında FK Jablonec

1 Şubat 2012 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2012 yılında FK Jablonec

22 Ocak 2013 yılında Hradec Kralove

30 Haziran 2013 yılında FK Jablonec

1 Temmuz 2013 yılında 1.SC Znojmo

31 Aralık 2013 yılında FK Jablonec

1 Ocak 2014 yılında Graffin Vlasim

30 Haziran 2014 yılında FK Jablonec

24 Temmuz 2014 yılında Graffin Vlasim

1 Temmuz 2015 yılında SFC Opava

17 Ocak 2020 yılında Fastav Zlin

Dominik Simersky kimdir

Dominik Simersky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Simersky şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Baťov 1930 (1998 - 2000)
FC Viktoria Otrokovice (2000 - 2003)
1.FC Slovácko (2003 - 2007)
FC Zbrojovka Brno (2007 - 2010)

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Dominik Simersky nereli

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