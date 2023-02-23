Dominik Sokol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Sokol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Sokol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Sokol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Sokol 16 Mayıs 1999 tarihinde Iłża şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Sokół şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Sokol Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominik Sokol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Tatran Presov futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Tatran Presov takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dominik Sokol'nin 1.FC Tatran Presov ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Sokol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Sokol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Sokol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Sokol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Radomiak

28 Şubat 2017 yılında LKS Promna

30 Haziran 2017 yılında Radomiak

2 Eylül 2019 yılında Elana Torun

31 Aralık 2019 yılında Radomiak

28 Eylül 2020 yılında GKS Jastrzebie

31 Aralık 2020 yılında Radomiak

13 Şubat 2023 yılında Tatran Presov

Dominik Sokol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Sokol şuan 1.FC Tatran Presov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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