Dominik Soltesz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Soltesz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Soltesz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Soltesz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Soltesz 29 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Soltész Dominik István şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Soltesz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Dominik Soltesz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Soltesz'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dominik Soltesz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Soltesz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Soltesz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Soltesz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2017 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2018 yılında Honvéd II

1 Ağustos 2019 yılında FC Ajka

30 Haziran 2020 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2021 yılında Debrecen

30 Haziran 2022 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2022 yılında Gyirmót FC

Dominik Soltesz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Soltesz şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dominik Soltesz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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