Dominik Soukenik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Soukenik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Soukenik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik Soukenik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominik Soukenik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Soukenik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Soukenik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Soukenik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Soukenik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Soukenik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Soukenik 13 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Soukeník şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Soukenik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Dominik Soukenik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Soukenik'nin MFK Karvina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Soukenik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Soukenik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Dominik Soukenik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Soukenik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hr. Kralove B

1 Ocak 2019 yılında Hradec Kralove

15 Temmuz 2022 yılında Karvina

Dominik Soukenik kimdir

Dominik Soukenik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Soukenik şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Sokol Bystré u Poličky (2007)
TJ Svitavy (2007 - 2011)
FC Hradec Králové (2011 - 2012)
TJ Svitavy (2012 - 2013)
FC Hradec Králové (2013 - 2018)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dominik Soukenik nereli

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