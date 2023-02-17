Dominik Starkl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Starkl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Starkl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Starkl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Starkl 6 Kasım 1993 tarihinde Krems an der Donau şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Starkl Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Dominik Starkl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Starkl'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dominik Starkl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Starkl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Starkl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Starkl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Getzersdorf Jgd

1 Temmuz 2007 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2008 yılında St. Pölten U17

1 Temmuz 2009 yılında St. Pölten U19

1 Temmuz 2011 yılında Rapid Wien II

24 Ocak 2013 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2015 yılında Admira Wacker

30 Haziran 2016 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2016 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2022 yılında SKU Amstetten

Dominik Starkl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Starkl şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kremser SC ab Juli 2001, SC Getzersdorf ab August 2006, SKN St. Pölten

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.