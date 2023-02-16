Dominik Steczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Steczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Steczyk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik Steczyk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominik Steczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Steczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Steczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Steczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Steczyk 4 Mayıs 1999 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Steczyk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Dominik Steczyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Steczyk'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dominik Steczykboyu ve yaşı kaç

Dominik Steczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Steczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Dominik Steczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Steczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2016 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2018 yılında Nürnberg II

8 Temmuz 2019 yılında Nürnberg

9 Temmuz 2019 yılında Piast Gliwice

30 Haziran 2021 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2021 yılında Piast Gliwice

23 Şubat 2022 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2022 yılında Piast Gliwice

25 Ağu 2022 yılında Hallescher FC

Dominik Steczyk kimdir

Dominik Steczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Steczyk şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UKS Zaczek Katowice, GKS Katowice (-2015), VfL Bochum (2015-2018)

Dominik Steczyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U20 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dominik Steczyk nereli

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