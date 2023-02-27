Dominik Stolz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Stolz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Stolz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Stolz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Stolz 4 Mayıs 1990 tarihinde Neuendettelsau şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Stolz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TZ SPORT PROMOTION yapmaktadır. Dominik Stolz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 2 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dominik Stolz'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dominik Stolz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Stolz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Stolz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Stolz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Ansbach Alt.

1 Temmuz 2007 yılında Ansbach U19

1 Temmuz 2008 yılında SpVgg Ansbach

1 Temmuz 2010 yılında Gr. Fürth II

1 Temmuz 2011 yılında Seligenporten

3 Temmuz 2014 yılında SpVgg Bayreuth

1 Temmuz 2015 yılında Sandhausen

1 Temmuz 2016 yılında F91 Dudelange

2 Temmuz 2020 yılında Hesperange

Dominik Stolz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Stolz şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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