Dominik Stumberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Stumberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Stumberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Stumberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Stumberger 17 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan,Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Stumberger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MLG Sports Consulting yapmaktadır. Dominik Stumberger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dominik Stumberger'nin WSG Tirol ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Stumberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Stumberger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Stumberger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Stumberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2006 yılında GAK Altyapı

24 Eylül 2009 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Ocak 2014 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2014 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2017 yılında FC Liefering

22 Temmuz 2019 yılında A. Lustenau

14 Temmuz 2021 yılında WSG Tirol

Dominik Stumberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Stumberger şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominik Stumberger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GSV Wacker (10/2005-), Grazer AK, SK Sturm Graz, Red Bull Salzburg

Hırvatistan U20 takımında 4 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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