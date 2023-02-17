Dominik Sulzer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Sulzer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Sulzer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Sulzer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Sulzer 21 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Sulzer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go1scout yapmaktadır. Dominik Sulzer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Sulzer'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Sulzer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Sulzer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Sulzer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Sulzer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2010 yılında Katzelsdorf Jgd

1 Ağu 2013 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2022 yılında Admira Wacker

Dominik Sulzer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Sulzer şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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