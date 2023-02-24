Dominik Szalka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Szalka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Szalka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Szalka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Szalka 2 Ocak 1999 tarihinde Mosonmagyaróvár şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Szalka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominik Szalka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 10 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Dominik Szalka'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Szalka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Szalka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Szalka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Szalka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2014 yılında Győr Alt.

17 Ağustos 2015 yılında Ferencváros U19

10 Ağustos 2018 yılında Mosonmagyaróvár

Dominik Szalka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Szalka şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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