Dominik Takac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Takac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Takac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Takac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Takac 12 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Takáč şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Takac Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Dominik Takac, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Dominik Takac'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dominik Takac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Takac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Takac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Takac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Trnava B

1 Temmuz 2017 yılında Spartak Trnava

Dominik Takac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Takac şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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