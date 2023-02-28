Dominik Tapaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Tapaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Tapaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Tapaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Tapaj 10 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Ťapaj şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Tapaj Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dominik Tapaj'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 31 Mayıs 2027 tarihinde bitmektedir.

Dominik Tapaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Tapaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dominik Tapaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Tapaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Ruzomberok U19

1 Ocak 2023 yılında Ruzomberok

Dominik Tapaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Tapaj şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dominik Tapaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.