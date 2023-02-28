Dominik Veselovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Veselovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Veselovsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Veselovsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Veselovsky 19 Temmuz 2002 tarihinde Plzeň şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Veselovský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Veselovsky Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSM Agency yapmaktadır. Dominik Veselovsky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dominik Veselovsky'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dominik Veselovsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Veselovsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Veselovsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Veselovsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2018 yılında Dun. Streda Jgd

1 Temmuz 2019 yılında Dunajska Streda

6 Ekim 2020 yılında STK Samorin

30 Haziran 2021 yılında Dunajska Streda

Dominik Veselovsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Veselovsky şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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