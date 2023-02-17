Dominik Weixelbraun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Weixelbraun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Weixelbraun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Weixelbraun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Weixelbraun 17 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Weixelbraun Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Dominik Weixelbraun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominik Weixelbraun'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominik Weixelbraun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Weixelbraun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Weixelbraun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Weixelbraun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2018 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2019 yılında St. Pölten U18

1 Temmuz 2021 yılında Juniors OÖ

1 Temmuz 2022 yılında LASK

2 Temmuz 2022 yılında SKU Amstetten

30 Haziran 2023 yılında LASK

Dominik Weixelbraun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Weixelbraun şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominik Weixelbraun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Kirchberg/Walde (2009-)

Avusturya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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