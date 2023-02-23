Dominik Yankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Yankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Yankov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dominik Yankov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dominik Yankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Yankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dominik Yankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Yankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Yankov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Yankov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Yankov 28 Temmuz 2000 tarihinde Toronto şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Доминик Ивилин Янков şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Yankov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Dominik Yankov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 11 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Dominik Yankov'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dominik Yankov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Yankov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dominik Yankov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Yankov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ludogorets U19

11 Ocak 2018 yılında Ludogorets

2 Ağustos 2019 yılında Botev Vratsa

30 Haziran 2020 yılında Ludogorets

Dominik Yankov kimdir

Dominik Yankov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Yankov şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Genesis Football Academy (2008–2013), AFC Sunderland (2013–2016), Ludogorets Razgrad (2016–2017)

Dominik Yankov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 21 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dominik Yankov nereli

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