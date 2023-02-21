Dominik Zak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Zak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominik Zak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominik Zak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominik Zak 30 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Dominik Žák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominik Zak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Mechanic yapmaktadır. Dominik Zak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dominik Zak'nin MFK Karvina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominik Zak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominik Zak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominik Zak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominik Zak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ostrava U19

1 Temmuz 2019 yılında Ostrava B

20 Ocak 2020 yılında Frydek-Mistek

30 Haziran 2020 yılında Ostrava B

21 Temmuz 2021 yılında Varnsdorf

8 Eylül 2022 yılında Karvina

25 Ocak 2023 yılında Varnsdorf

26 Ocak 2023 yılında Karvina

Dominik Zak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominik Zak şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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