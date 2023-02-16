Dominique Ndure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominique Ndure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominique Ndure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominique Ndure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominique Ndure 25 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Ebrima Dominique Ndure şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominique Ndure Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team Eleven yapmaktadır. Dominique Ndure, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominique Ndure'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dominique Ndure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominique Ndure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dominique Ndure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominique Ndure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Nordwest Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Nordwest U17

1 Temmuz 2016 yılında Nordwest U19

1 Temmuz 2018 yılında VfB Oldenburg

1 Temmuz 2020 yılında Holst. Kiel II

1 Temmuz 2022 yılında VfB Oldenburg

Dominique Ndure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominique Ndure şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

VfB Oldenburg (-2012), JFV Nordwest (2012-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.