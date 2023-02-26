Dominique Simon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominique Simon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominique Simon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominique Simon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominique Simon 29 Temmuz 2000 tarihinde Pontoise şehrinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Dominique Celidor Simon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominique Simon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Just 4 player Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dominique Simon'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominique Simon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominique Simon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominique Simon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominique Simon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Navarro CF

23 Şubat 2022 yılında Paide

Dominique Simon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominique Simon şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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