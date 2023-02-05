Dominique Youfeigane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominique Youfeigane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominique Youfeigane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominique Youfeigane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominique Youfeigane 7 Şubat 2000 tarihinde Saint-Maurice şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransa,Orta Afrika Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominique Youfeigane Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Dominique Youfeigane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dominique Youfeigane'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominique Youfeigane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dooms.youf/

Dominique Youfeigane Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dominique Youfeigane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominique Youfeigane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominique Youfeigane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında EA Guingamp B

1 Temmuz 2019 yılında Guingamp

Dominique Youfeigane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominique Youfeigane şuan Guingamp takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Champigny FC 94 (2006-2015), EA Guingamp (2015-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.