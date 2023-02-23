Dominykas Barauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominykas Barauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominykas Barauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominykas Barauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominykas Barauskas 18 Nisan 1997 tarihinde Vilnius şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominykas Barauskas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Dominykas Barauskas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dominykas Barauskas'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominykas Barauskas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/blackbaraa/

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Dominykas Barauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominykas Barauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Dominykas Barauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominykas Barauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2017 yılında Stumbras

31 Aralık 2017 yılında Zalgiris

1 Ocak 2019 yılında Suduva

3 Temmuz 2019 yılında Riteriai

1 Temmuz 2022 yılında Stal Mielec

Dominykas Barauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominykas Barauskas şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dominykas Barauskas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vilniaus FM

Litvanya takımında 21 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Litvanya U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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