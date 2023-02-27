Dominykas Kubilinskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominykas Kubilinskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominykas Kubilinskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominykas Kubilinskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominykas Kubilinskas 9 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominykas Kubilinskas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dominykas Kubilinskas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Dominykas Kubilinskas'nin FA Siauliai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dominykas Kubilinskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominykas Kubilinskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dominykas Kubilinskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominykas Kubilinskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Feyenoord Altya

1 Temmuz 2015 yılında Feyenoord U17

1 Temmuz 2016 yılında Feyenoord U18

2 Ağustos 2018 yılında Utenis

1 Ocak 2019 yılında FA Siauliai

Dominykas Kubilinskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominykas Kubilinskas şuan FA Siauliai takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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