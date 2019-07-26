Domuz avında arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü

BOLU'da, dün gece domuz avına çıktığı arkadaşı tarafından kazara vurulan Hakan Kutluata (45) ağır yaralı şekilde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Bolu'nun Yumrukaya mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Hakan Kutluata, 3 arkadaşıyla birlikte gece saatlerinde domuz avına gitti. İddiaya göre, gruptan bir kişinin tüfeğinden çıkan domdom kurşunu, karanlıkta domuz sanılan Hakan Kutluata'ya isabet etti. Sırtının sağ kısmından giren mermi Kutluata'yı ağır yaraladı. Kutluata'nın yaralandığını gören arkadaşları durumu 112 Acil'e haber verdi. Yaralanan Kutluata arkadaşları tarafından ormanlık alandan yol kenarına indirildi. Sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kutluata tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki sorguları sürüyor.

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DHA