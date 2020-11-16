Domuz bağıyla öldürülen kadın | Makbule Sarı Ordu | Makbule Sarı'nın katili bulundu mu?

Müge Anlı'nın 16 Kasım 2020 tarihli yayınında domuz bağı ile bağlanıp, çuvala konulmuş halde ölü bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı'nın bugün defin işlemleri gerçekleştirildi.

“ÇUVALA KONULUP DİKİLMİŞ”

Sarıalıç Mahalle Muhtarı Mustafa Bilgi, akşam saatlerinde kendilerine gelen ihbar üzerine bulunduklarını söyledi.

İçeri girildiğinde gördüklerinin karşısında şoke olduklarını aktaran Muhtar Bilgi, “İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Her tarafı bağlı, çuval ve çarşaf içerisine konulmuş bir de üzerine dikilmiş. Sonrasında olay yeri ekipleri geldi ve incelemeler devam ediyor. Bir miktar paranın çalındığı söyleniyor ve ev talan olmuş. Kadını etkisiz hale getirince bütün eşyaları dökmüşler. Evinden televizyonunu da götürmüşler” dedi.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için gönderilirken, Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma yürütüyor.

MAKBULE SARI'NIN KATİLİ BULUNDU MU?

Polis, hırsızlıktan da şüpheleniyor. Şüpheliler aranıyor, henüz bulunmadı. Müge Anlı'nın programına konu olan vahşi cinayeti kimin işlediği araştırılıyor.