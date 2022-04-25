Domuz Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Domuz Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Domuz Yetiştiricisi ne iş yapar, Domuz Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Domuz Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Domuz Yetiştiricisi Tanımı;

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Domuz Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Domuz Yetiştiricisi Maaşları

Domuz Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Domuz Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Domuz Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6121.05

Meslek Adı :

Domuz Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Domuzların yetiştirilmeleri ve üretilmeleri ile ilgili işleri yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Domuz Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hayvan yetiştirme işçisi (Genel)de belirtilen benzer işleri yapmak,

b) Domuzların bakımını yapmak,

c) Ağılları kontrol edip, yem ot ve su koymak,

d) Domuzları çiftleştirmek,

e) Doğuma ve yavrularının beslenmelerine nezaret etmek,

f) Doğuma gerekirse müdahale etmek,

g) Domuzların ve yavrularının pazarlanması ve nakledilmesi gibi işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getiri

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