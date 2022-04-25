Domuz Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Domuz Yetiştiricisi Tanımı;
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Domuz Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Domuz Yetiştiricisi Maaşları
Domuz Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Domuz Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Domuz Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
6121.05
Meslek Adı :
Domuz Yetiştiricisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
Meslek Grubu :
Hayvan Yetiştiricileri
Meslek Birim Grubu :
Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Domuzların yetiştirilmeleri ve üretilmeleri ile ilgili işleri yapan kişidir
Görev ve İşlem Basamakları :
Domuz Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Hayvan yetiştirme işçisi (Genel)de belirtilen benzer işleri yapmak,
b) Domuzların bakımını yapmak,
c) Ağılları kontrol edip, yem ot ve su koymak,
d) Domuzları çiftleştirmek,
e) Doğuma ve yavrularının beslenmelerine nezaret etmek,
f) Doğuma gerekirse müdahale etmek,
g) Domuzların ve yavrularının pazarlanması ve nakledilmesi gibi işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getiri
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