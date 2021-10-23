Sıcak havaları değerlendirin! 23 Ekim 2021 Cumartesi günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 23 Ekim 2021?Domuztırnağı ne demek, TDK'ya göre Domuztırnağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Amorf ne demek, TDK'ya göre Amorf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kaparoz ne demek, TDK'ya göre Kaparoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Vesaitinakliye ne demek, TDK'ya göre Vesaitinakliye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Levazım Sınıfı ne demek, TDK'ya göre Levazım Sınıfı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kontraksiyon ne demek, TDK'ya göre Kontraksiyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Takarrüp ne demek, TDK'ya göre Takarrüp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tahassür ne demek, TDK'ya göre Tahassür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Reza Zarrab adını mı değiştirdi? | Reza Zarrab son hali
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Domuztırnağı ne demek, TDK'ya göre Domuztırnağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Domuztırnağı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Domuztırnağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Domuztırnağı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Domuztırnağı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Domuztırnağı ne demek, TDK'ya göre Domuztırnağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Domuztırnağı ne demek? Domuztırnağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi domuztırnağı kelimesi. Peki domuztırnağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre domuztırnağı nedir, domuztırnağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DOMUZTIRNAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Domuztırnağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre domuztırnağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Palanganın takılması için kullanılan, bir yanı çatal biçiminde çift tırnaklı, öbür yanı halkalı demir kanca

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