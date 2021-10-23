Domuztırnağı ne demek, TDK'ya göre Domuztırnağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Domuztırnağı ne demek? Domuztırnağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi domuztırnağı kelimesi. Peki domuztırnağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre domuztırnağı nedir, domuztırnağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DOMUZTIRNAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Domuztırnağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre domuztırnağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Palanganın takılması için kullanılan, bir yanı çatal biçiminde çift tırnaklı, öbür yanı halkalı demir kanca

