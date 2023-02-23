Don De Dieu Tantale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Don De Dieu Tantale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Don De Dieu Tantale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Don De Dieu Tantale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Don De Dieu Tantale 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Don de Dieu Reigns Tantale şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Don De Dieu Tantale Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Don De Dieu Tantale'nin Portadown FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Don De Dieu Tantale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Don De Dieu Tantale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Don De Dieu Tantale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Don De Dieu Tantale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında FC South Park

1 Aralık 2021 yılında Grays Athletic FC

4 Ağustos 2022 yılında Portadown

Don De Dieu Tantale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Don De Dieu Tantale şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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