Donald Alvine Kodia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donald Alvine Kodia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donald Alvine Kodia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donald Alvine Kodia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donald Alvine Kodia 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donald Alvine Kodia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tamegnon Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Donald Alvine Kodia'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Donald Alvine Kodia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donald Alvine Kodia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Donald Alvine Kodia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donald Alvine Kodia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Ness Ziona

1 Ağustos 2022 yılında Shirak Gyumri

Donald Alvine Kodia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donald Alvine Kodia şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.