Donald Kurbneshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donald Kurbneshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donald Kurbneshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donald Kurbneshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donald Kurbneshi 19 Eylül 1996 tarihinde Burrel şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donald Kurbneshi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 30 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Donald Kurbneshi'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Donald Kurbneshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donald Kurbneshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Donald Kurbneshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donald Kurbneshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2017 yılında KF Klosi

12 Eylül 2017 yılında KS Burreli

9 Şubat 2018 yılında KF Klosi

30 Ocak 2019 yılında KS Burreli

1 Ocak 2022 yılında KF Bulqiza

30 Haziran 2022 yılında KS Burreli

Donald Kurbneshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donald Kurbneshi şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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