Donald Millan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donald Millan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donald Millan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donald Millan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donald Millan 21 Mart 1986 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Donald Diego Millán Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donald Millan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Donald Millan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Donald Millan'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Donald Millan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dmr_millan/

http://www.facebook.com/DonaldElMago

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Donald Millan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donald Millan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Donald Millan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donald Millan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2006 yılında Cortuluá

1 Ocak 2007 yılında Atlético Huila

31 Aralık 2007 yılında Cortuluá

1 Temmuz 2008 yılında Deportes Tolima

1 Temmuz 2009 yılında CD América

1 Temmuz 2010 yılında Cortuluá

1 Ocak 2011 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2012 yılında Real Cartagena

1 Temmuz 2012 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2014 yılında César Vallejo

9 Ocak 2017 yılında UTC

15 Ocak 2019 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2020 yılında Universitario

1 Ocak 2021 yılında César Vallejo

1 Ocak 2022 yılında UTC

31 Aralık 2022 yılında César Vallejo

1 Ocak 2023 yılında Sport Huancayo

Donald Millan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donald Millan şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

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