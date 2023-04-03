Donald Nduka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donald Nduka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donald Nduka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Donald Nduka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Donald Nduka 22 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Donald Nduka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportlobby yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Ingolstadt 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Donald Nduka'nin FC Ingolstadt 04 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Donald Nduka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Donald Nduka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Ingolstadt U19
1 Temmuz 2022 yılında Ingolstadt II
Donald Nduka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Donald Nduka şuan FC Ingolstadt 04 II takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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