Donald Saliaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donald Saliaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donald Saliaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donald Saliaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donald Saliaj 9 Haziran 1993 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donald Saliaj Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Donald Saliaj'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Donald Saliaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donald Saliaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Donald Saliaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donald Saliaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2012 yılında KF Tërbuni

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

3 Aralık 2014 yılında FC Kevitan

22 Eylül 2016 yılında KF Tërbuni

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2020 yılında KF Luzi United

22 Ekim 2020 yılında KF Bulqiza

3 Eylül 2021 yılında KF Tërbuni

Donald Saliaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donald Saliaj şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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