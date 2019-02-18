Donan baraja gömülen araç, 10 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde donan barajın buzların kırılması sonucu suya gömülen paletli araç, ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu kurtarılabildi.

Olay, Karlıova ilçesinde bulunan Kale Barajı gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl-Erzurum arasında yüksek gerilim hattının kontrolünü sağlayan 2 kişinin bulunduğu TEİAŞ'a ait paletli araç, donan ve üzeri karla kapalı olan baraja girdi. Sürücüsünün baraj olduğunu fark etmeden üstünde bir süre ilerlettiği araç, buzların bir anda kırılmasıyla suya gömüldü. 2 personel kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu.

Baraja gömülen aracın kurtarılması için ise TEİAŞ Elazığ Bölge Müdürlüğü'nden ekipler bölgeye gönderildi. TEİAŞ ekiplerine ilçe belediyesine bağlı iş makineleri de destek verdi. Halatlarla bağlanan sudaki araç, ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Ekiplerin eksi 10 derecede yaptığı kurtarma çalışması sonucu sudan çıkartılan araç, çekiciye yüklenerek servise götürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA