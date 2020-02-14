Donan gölde farklı aktivite farklı heyecan

Çıldır Kaymakamlığı tarafından Çıldır'ın cazip bir turizm merkezi haline gelmesi için hazırlamaış olduğu "Kış Harikalar Diyarı Çıldır" Turizm Planı kapsamında öngörülen sportif aktivitelerden olan karlı ve buzlu ortamlarda sürüş imkanı veren kar bisikletleri, göl çevresinde bulunan işletmeci Atalay Uzunkaya tarafından temin edildi. Kar bisikletleriyle ilk denemeyi Çıldır Kaymakamı ALper Taş ve İşletme Sahibi Atalay Uzunkaya başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Çıldır gölüne gelen misafirler de kar bisikletlerine yoğun ilgi gösterdi.

"Kış Harikalar Diyarı Çıldır Turizm Planı" kapsamında ilçe de bir çok turizm aktivitesinin kazandırılması hedeflediklerini beyan eden Çıldır Kaymakamı Alper Taş " Çıldır'ın önemli bir Turizm merkezi olması için hazırladığımız eylem planı çerçevesinde bir çok farklı aktivitenin yapılmanı sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Kar ve Buz bisikletleri Çıldır Köyü kıyısında Hizmet veren Atalay'ın yeri isimli işletmemiz temin etti. İlk deneme sürüşünü işletme sahibi Atalay uzunkaya ile birlikte gerçekleştirdir. İlçemizi ziyeret edecek yerli ve yabancı turistler bu bisikletlerle donan göl üzerinde farklı bir heyecan yaşayacaklar" dedi.

İşletme sahibi Atalay Uzunkaya " Çeyrek asırdan fazla bir süredir Çıldır Gölü kıyısında yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyoruz. Gölümüzün donması ile birlikte üzerinde farklı aktiviteler gerçekleştirerek yerli ve yabancı ıturistlerin ilçemizi ziyaret etmeleri için farklı alternatifler oluşturuyoruz. Bu kapsamda ilçe kaymakamlığının turizm alanında yürütmüş olduğu çalışamalarada İşletme sahibi olarak destek olmak ve ilçemizin kalkınmasına katkıda bulunmak anlamında destek oluyoruz. Kar ve Buz bisikleti fikri ilçe kaymakamımız sayın Alper Taş'a ait, bizlerde uygulamaya koyarak hayata geçirdik. Kaymakamımızın turiz alanında ilçemize çok şey katacağından eminim. Bu özverili çalışmalarından dolayıda kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA