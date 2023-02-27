Donart Vitija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donart Vitija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Donart Vitija kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Donart Vitija ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Donart Vitija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donart Vitija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Donart Vitija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donart Vitija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donart Vitija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donart Vitija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donart Vitija 25 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donart Vitija Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Donart Vitija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Donart Vitija'nin FC Malisheva ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Donart Vitija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donart Vitija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Donart Vitija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donart Vitija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2020 yılında FC Malisheva

Donart Vitija kimdir

Donart Vitija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donart Vitija şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Donart Vitija nereli

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