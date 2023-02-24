Donat Helesfay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donat Helesfay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donat Helesfay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donat Helesfay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donat Helesfay 19 Temmuz 1990 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donat Helesfay Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Donat Helesfay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Donat Helesfay'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Donat Helesfay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donat Helesfay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Donat Helesfay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donat Helesfay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2008 yılında Kozármisleny

21 Şubat 2014 yılında Pécsi MFC

30 Haziran 2014 yılında Kozármisleny

22 Temmuz 2014 yılında Pécsi MFC

30 Haziran 2015 yılında Kozármisleny

2 Ağustos 2017 yılında Tiszakécske

1 Ağustos 2019 yılında Pécsi MFC

Donat Helesfay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donat Helesfay şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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